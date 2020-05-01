ЕБА поддержала начало работы Антикризисного энергетического штаба

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает создание Антикризисного энергетического штаба, созданного на этой неделе при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Бизнес поддерживает данное решение. Ассоциация акцентировала внимание на важности создания штаба еще на прошлой неделе во время онлайн-встречи Ассоциации по энергетической безопасности в условиях чрезвычайной ситуации, где приняла участие Ольга Буславець, и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды. Так, Буславець представила план из 8 шагов, где Антикризисный штаб был одним из них. В то же время, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает включить и представителей бизнеса к работе штаба, чтобы иметь возможность оперативно получать обратную связь от всех стейкхолдеров и нарабатывать действительно конструктивные и действенные шаги. Уже сейчас в секторе энергетики бизнес готов делиться наработками по: введению стимулирующего тарифообразования с рыночными ставками согласно европейских практик; шагами для эффективного завершения процесса медиации при участии Европейского Энергетического сообщества по "зеленому тарифу"; урегулированию вопроса неплатежей за произведенную энергию из ВИЭ, возможностей государственным производителям осуществлять продажу электроэнергии с использованием блочных позиций и торгов формуле. В контексте Секторного природного газа и нефти самыми важными являются: сохранение стимулирующей ставки ренты для новых скважин и дальнейшее налоговое стимулирование развития добычи углеводородов; создание благоприятных условий для добычи нетрадиционных залежей природного газа; принятия стимулирующей рентной ставки для добычи нетрадиционных залежей газа (не выше 2%); снижение уровня ренты на нефть и конденсат до уровня природного газа; приведение норм потребления природного газа для потребителей, не использующих счетчики до экономически обоснованных; введение на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии. Как сообщали Українські Новини, "Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии.