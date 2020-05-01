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01 мая 2020, пятница, 12:12 13
Экономика 2020-05-01T12:12:35+03:00
Українські Новини
ЕБА поддержала начало работы Антикризисного энергетического штаба

ЕБА поддержала начало работы Антикризисного энергетического штаба

Елизавета Кесельман
Энергетика, ЕБА, Антикризисный штаб
ЕБА.Фото: eba.com.ua
ЕБА.Фото: eba.com.ua

Европейская Бизнес Ассоциация поддерживает создание Антикризисного энергетического штаба, созданного на этой неделе при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Бизнес поддерживает данное решение. Ассоциация акцентировала внимание на важности создания штаба еще на прошлой неделе во время онлайн-встречи Ассоциации по энергетической безопасности в условиях чрезвычайной ситуации, где приняла участие Ольга Буславець, и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды.

Так, Буславець представила план из 8 шагов, где Антикризисный штаб был одним из них.

В то же время, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает включить и представителей бизнеса к работе штаба, чтобы иметь возможность оперативно получать обратную связь от всех стейкхолдеров и нарабатывать действительно конструктивные и действенные шаги.

Уже сейчас в секторе энергетики бизнес готов делиться наработками по:

  • введению стимулирующего тарифообразования с рыночными ставками согласно европейских практик;
  • шагами для эффективного завершения процесса медиации при участии Европейского Энергетического сообщества по "зеленому тарифу";
  • урегулированию вопроса неплатежей за произведенную энергию из ВИЭ, возможностей государственным производителям осуществлять продажу электроэнергии с использованием блочных позиций и торгов формуле.

В контексте Секторного природного газа и нефти самыми важными являются:

  • сохранение стимулирующей ставки ренты для новых скважин и дальнейшее налоговое стимулирование развития добычи углеводородов;
  • создание благоприятных условий для добычи нетрадиционных залежей природного газа;
  • принятия стимулирующей рентной ставки для добычи нетрадиционных залежей газа (не выше 2%);
  • снижение уровня ренты на нефть и конденсат до уровня природного газа;
  • приведение норм потребления природного газа для потребителей, не использующих счетчики до экономически обоснованных;
  • введение на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии.

Как сообщали Українські Новини, "Энергоатом" считает обоснованным выход блока АЭС в резерв из-за уменьшения потребления электроэнергии.

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