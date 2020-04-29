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29 апреля 2020, среда, 16:47 205
Экономика 2020-04-29T16:53:16+03:00
Українські Новини
Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, – Волынец

Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, – Волынец

Елизавета Кесельман
Электроэнергия, Минэнерго, Михаил Волынец
Михаил Волынец. Фото: unian.ua
Михаил Волынец. Фото: unian.ua

Бывший нардеп, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что решение Министерства энергетики и защиты окружающей среды по формированию баланса по электроэнергии - правильное.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я позавчера встречался с исполняющей обязанности министра Ольгой Буславец. Она говорила о том, что нужно сформировать баланс по электроэнергии и это правильно. И второе - сформировать баланс угля. Подумайте, сколько у нас потребляется электроэнергии с учетом падения спроса и проседания экономики и при необходимости обеспечить энергетическую безопасность", - сказал он.

По его словам, для преодоления негативных явлений в отрасли энергетики создан аникризисный штаб при Кабмине и сегодня состоится его первое заседание под председательством премьер-министра.

Как сообщали Українські Новини, экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.

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