Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей необходимы для баланса энергосистемы, - Плачков

Экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Выводят в резерв блоки АЭС? А другого выхода просто нет. Текущая ситуация такова, что потребление электроэнергии сейчас небольшое, "солнечные" электростанции работают на полную мощность и необходимо регулировать мощности. Абсолютно правильно в такой ситуации остановить энергоблоки на АЭС. Чтобы сбалансировать и обеспечить безопасность работы энергосистемы, правительство предприняло правильные шаги", - считает Плачков.

По его словам, в нынешних условиях нужно снижать объемы производство электроэнергии на АЭС.

Также он считает, что ситуация на энергорынке на данный момент кризисная.

"Ситуация на энергорынке кризисная. Кризис и неплатежей и кризис балансирования энергосистемы. Почему? Много факторов. Большинство из них является следствием непрофессиональных и ситуативных решений, принятых за последние два года", - подчеркнул Плачков.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины, чтобы преодолеть кризис в энергетике.