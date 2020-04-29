подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей необходимы для баланса энергосистемы, - Плачков
29 апреля 2020, среда, 15:13 745
Экономика 2020-04-29T15:41:38+03:00
Українські Новини
Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей необходимы для баланса энергосистемы, - Плачков

Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей необходимы для баланса энергосистемы, - Плачков

Ярина Вацяк
АЭС, Энергоблок, энергосистемы
АЭС
АЭС

Экс-министр энергетики Иван Плачков считает, что для балансирования энергосистемы необходимо выводить в резерв энергоблоки АЭС и понижать мощности в их работе, так как другого выхода просто не существует.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Выводят в резерв блоки АЭС? А другого выхода просто нет. Текущая ситуация такова, что потребление электроэнергии сейчас небольшое, "солнечные" электростанции работают на полную мощность и необходимо регулировать мощности. Абсолютно правильно в такой ситуации остановить энергоблоки на АЭС. Чтобы сбалансировать и обеспечить безопасность работы энергосистемы, правительство предприняло правильные шаги", - считает Плачков.

По его словам, в нынешних условиях нужно снижать объемы производство электроэнергии на АЭС.

Также он считает, что ситуация на энергорынке на данный момент кризисная.

"Ситуация на энергорынке кризисная. Кризис и неплатежей и кризис балансирования энергосистемы. Почему? Много факторов. Большинство из них является следствием непрофессиональных и ситуативных решений, принятых за последние два года", - подчеркнул Плачков.

Как сообщали Українські Новини, Минэнерго разработало новый энергетический баланс Украины, чтобы преодолеть кризис в энергетике.

Больше новостей о: АЭС Энергоблок энергосистемы

Кабмин разрешил работу рынков во время карантина
В Киеве количество новых случаев коронавируса уменьшилось. Всего в столице 1,3 тыс. инфицированных
Новости
Кабмин ограничил зарплату членов набсоветов госкомпаний до конца карантина 15:41
Полиция не увидела нарушения карантина во время акции протеста предпринимателей под Кабмином 15:28
Мозамбик ликвидировал более 100 исламистов, которые с 2017 года убивали мирных жителей 15:28
В общежитии в Петропавловской Борщаговке количество зараженных выросло почти вдвое 15:17
Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мощностей необходимы для баланса энергосистемы, - Плачков 15:13
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
больше новостей
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мэрии назвали район Киева, где зафиксировали больше всего заболевших COVID-19 16:48 Инфографика
больше новостей
Карантин не для всех. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok