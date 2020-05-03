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03 травня 2020, неділя, 17:07 9
Силові структури 2020-05-03T17:15:17+03:00
Українські Новини
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб

За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб

Елена Новикова
Держприкордонслужба, закриття кордону, Евакуація українців, спецрейси
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Після того, як Україна відновила ряд спеціальних рейсів з-за кордону, більше 550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами із США, Португалії, Франції та Швейцарії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальних пасажирських авіарейсу з Нью-Йорка (США), Лісабона (Португалія), Парижа (Франція) і Цюріха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів", - йдеться в ньому.

Наголошується, що серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами та наявністю симптомів гострого респіраторного вірусного захворювання.

Також 2 травня було лабораторно підтверджено захворювання Covid-19 у ще одного представника Держприкордонслужби в Одеській області, у нього спостерігається легкий перебіг хвороби.

Станом на 3 травня у Держприкордонслужбі коронавірусом хворіє 14 військовослужбовців і працівників відомства, 1 військовослужбовець видужав.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного додатку "Дія".

Також МАУ планує виконати 10 міжнародних спецрейсів для евакуації українців до 10 травня.

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