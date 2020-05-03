Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі

У неділю, 3 травня, у Київській області поліція затримала псевдомінера, в той час, як Київська поліція збирається шукати порушників карантину з допомогою дронів. Ним виявився чоловік без певного місця проживання, громадянин Росії. 44-річний порушник заявляв, що він замінував село Вишеньки Бориспільського району і найближчим часом відбудеться вибух. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції Київської області.

Так, повідомляється, що чоловік зателефонував на 102 та повідомив, що в селі Вишеньки Бориспільського району він замінував все гранатами і найближчим часом відбудеться вибух.

"За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, факт замінування не підтвердився. Вже через кілька годин співробітники Управління карного розшуку поліції Київщини і співробітники Бориспільського відділу поліції встановили і затримали "мінера", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що чоловік зізнався працівникам поліції, що на території України знаходиться нелегально з 2011 року. Свій вчинок затриманий пояснити не зміг, але повідомив, що в той день він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

При проведенні невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисника поліція виявила та вилучила мобільний телефон сім-карту, з якого зроблений дзвінок на лінію 102 про замінування.

Також правоохоронці з'ясували, що чоловік у 2016 році скоїв аналогічний злочин - повідомив про "замінування" бази відпочинку в селі Коблево Миколаївської.

Слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. Про затримання громадянина Російської Федерації повідомлено посольство і МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, поліція на травневі свята продовжила працювати в посиленому режимі.

Також Національна поліція констатує скорочення кількості умисних вбивств на 14% у березні поточного року порівняно з березнем 2019 року з-за карантину в той час.