Нацполиция отчиталась о существенном сокращении убийств и ограблений

Национальная полиция констатирует сокращение количества умышленных убийств на 14% в марте текущего года по сравнению с мартом 2019 года из-за карантина в то время, как в Украине начали действовать новые ужесточенные правила. Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По информации Нацполиции, в марте текущего года зафиксировано 124 умышленных убийства, а в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 145. При этом количество тяжких телесных повреждений выросло на 6%, со 142 до 150. Разбои и ограбления сократились на 31%, кражи на 27%. Количество ДТП с летальным исходом сократилось на 10%. При этом административные правонарушения выросли на 14%. Количество ДТП и кражи авто Количество убийств и тяжких телесных повреждений Правонарушения Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция отмечала сокращение количества преступлений в Украине в период карантина на 5 тыс. с 17 по 24 марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 9,1 млрд гривен до 92,9 млрд гривен.