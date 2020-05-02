Садити треба корупціонерів, а не мерів: голова Черкас дорікнув Зеленському у корупції "слуг народу"

В той час, як в Офісі президента заперечують, що перший заступник Трофімов спілкувався з мером Черкас, глава міста Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського, нагадавши главі держави про корупційні скандали навколо нього і застеріг від тиску на місто.

"Пан Президент, я думав, що коли Ви переможете, в країні буде закон один для всіх, прийде весна, у нас вже позеленіло, і будемо садити. Тільки не міських голів, а корупціонерів. Я думав, що Ви будете садити за кнопкодавство, я думав, що Ви будете садити своїх соратників за "Велюр", - сказав Бондаренко у відеозверненні до Президента Володимира Зеленського, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він підкреслив, що готовий відповідати за свої дії, але тільки після однопартійців Зеленського.

"А зараз, як в тому фільмі про Крим: Черкаси будуть чинити опір. Пам'ятайте, Черкаси - вільне козацьке місто, і якщо треба об'єднати Україну, ми об'єднаємо Україну. І пам'ятайте - ніхто в житті не здолав Черкаси", - сказав Бондаренко.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бондаренко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook фотографію нібито листування з Трофімовим, де попереджається про можливе позбавлення мера Черкас волі за пом'якшення карантинних заходів в місті.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю відмінити будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавирусной хворобою.

Тим часом, мер Черкас розповів про те, чому зняв карантин і про погрози влади.