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  • В Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс Бондаренко
02 мая 2020, суббота, 11:34 507
Политика 2020-05-02T11:34:59+03:00
Українські Новини
В Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс Бондаренко

В Офисе президента отрицают, что первый зам Трофимов общался с мэром Черкасс Бондаренко

Ольга Фандорина
Сергей Трофимов, Офис президента, Снятие карантина, Анатолий Бондаренко

Офис Президента отрицает общение первого заместителя руководителя Офиса Президента Сергея Трофимова с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений", - говорится в нем.

По мнению Офиса Президента, мэр стал жертвой пранка и сделал из этого поспешные политические выводы.

Однако подчеркивается, что этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия мэра и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями.

Ранее Бондаренко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию якобы переписки с Трофимовым, где предупреждается о возможном лишении мэра Черкасс свободы из-за смягчения карантинных мер в городе.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861. При этом в Черкасской области выявлено 296 случаев инфицирования.

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