Дощі, грози і перепад температур від +1 до +24: прогноз погоди в Україні на неділю

В той час, як у травні синоптики прогнозують холод, заморозки, спеку і засуху, 3 травня в Києві хмарно із проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 12 градусів, удень + 19 ... + 21 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний невеликий дощ, удень короткочасний помірний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +5 ... + 10 градусів, удень + 14 ... + 20 градусів. У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +1 ... + 6 градусів, удень +3 ... + 8 градусів. У Моршині вночі місцями короткочасний невеликий дощ, удень короткочасний дощ, температура вночі +7 ... + 9 градусів, удень + 14 ... + 16 градусів. У Трускавці вночі місцями короткочасний невеликий дощ, удень короткочасний дощ, температура вночі +6 ... + 8 градусів, удень + 14 ... + 16 градусів. У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +9 ... + 11 градусів, удень + 16 ... + 18 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, удень + 18 ... + 23 градуси. У центрі України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, удень + 20 ... + 25 градусів, у Вінницькій області +18 ... + 23 градуси. На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, удень + 18 ... + 23 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями короткочасний дощ, удень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, удень + 18 ... + 24 градуси. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, удень + 17 ... + 22 градуси. В Ялті без опадів. Температура вночі + 9 ... + 11 градусів, удень + 18 ... + 20 градусів. Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води. Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою. Также літо-2020 в Україні буде аномально холодним: синоптик дав лякаючий прогноз.