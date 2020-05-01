Аномальный холод, заморозки, жара и засуха: синоптики резко изменили прогнозы на май

В то время, как согласно прогнозу Укргидрометцентра в мае начнется лето, но с заморозками, все, включая метеорологов, ожидали, что после аномально теплой зимы наступит аномально жаркая весна и еще более знойное лето. Но на самом деле, все происходит с точностью до наоборот.

Как рассказал кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич в интервью , зима 2019 – 2020 была теплой и бесснежной, поскольку холодные воздушные массы были "зажаты" в арктическом регионе, вместо них на территории Украины главенствовали теплые воздушные массы с запада, пишет "Обозреватель".

Погодная аномалия состоит в том, что именно сейчас, когда украинцы так ждут весеннего тепла, все чаще и чаще с севера проникают холодные потоки воздуха. Жителям Украины не стоит пока прятать теплые вещи. Периоды похолодания и заморозков будут происходить регулярно в течение всего мая 2020.

По прогнозам Игоря Кибальчича, на майские праздники установится жаркая погода, но потом последует период похолодания. В некоторых регионах возможны заморозки и на почве, и в воздухе. В целом, синоптик утверждает, что средняя температура воздуха в мае 2020 будет существенно ниже нормы.

В то же время, судя по данным погодных ресурсов, в мае будет даже аномально холодно.

Синоптики ресурса Gismeteo прогнозируют, что май в этом году будет довольно суровым. Осадков будет много на Западе, а на Севере температура будет достигать даже +11 днем.

Судя по картам синоптиков для Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова первые пять дней мая будут теплыми - свыше +20 градусов, но подарят украинцам весенние грозы с дождями. Дальше тепло будет очень скромным (+11+18), изредка до +20 и немного выше.

Погода в Украине в крупных горожах на месяц от gismeteo

В то же время, синоптики Украинского гидрометцентра дают более оптимистичный прогноз на май. Они ожидают, что в мае месячная температура будет в пределах +15+18 градусов тепла, в горных районах - 11-13 градусов тепла. Причем это на 1-2 градуса превысит средние многолетние значения. Осадки будут в пределах нормы.

А вот синоптики ресурса Метеопрог прогнозируют, что в мае будут скачки температуры. 5-6 мая придет похолодание до +11+12 градусов, а вот к 10-11 числу столбики термометров поползут вверх, показав +27+28 градусов.

Кардинально отличается прогноз народного синоптика. По его словам, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца, считает Леонид Горбань, пишет "Сегодня". По его словам, в середине мая будут две жаркие недели без осадков, а в начале месяца начнется жара до +30 градусов.

"В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. К 8-10 мая дневная температура дойдет до +27...+30 градусов, к середине месяца станет чуть прохладнее, +27...+29 градусов. Осадков не будет почти по всем областям, кроме Карпат", – рассказал он.

Вместе с тем, после 20 мая температура спадет до комфортных +23...+25 градусов, но с 25 мая начнутся дожди, с которыми придет тепло.

"Их принесут циклоны с юга и юго-запада, поэтому не похолодает, а, наоборот, потеплеет. Особо сильные ливни возможны 28-29 мая, в отдельных регионах выпадет до 15 мм осадков, почти четверть месячной нормы. Но в целом дождей будет мало, 27-36 мм в зависимости от региона", – уточнил Горбань.

Прогноз погоды в Украине в мае от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, из-за засухи в Украине может образоваться дефицит воды.

Тем временем, синоптик рассказал о погодных аномалиях летом с природными катаклизмами, шквалами, градом и жарой.

Также в Украину идет рекордная жара с сильными грозами: синоптик предупредила о погодных аномалиях.