У Києві 1 травня хворих коронавірусом стало більше на 41 людину до 1 494

Поки кількість захворівших в Україні збільшилася на 550 осіб, кількість хворих коронавірусом в Києві 1 травня порівняно з попередньою добою збільшилася на 41 людини до 1 494.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус, збільшилася ще на 41 людина. 5 з них - медики. На сьогодні в столиці вже 1 494 підтверджених випадки захворювання COVID-19", - написав він.

Кличко зазначив, що 1 випадок зафіксований у Києво-Печерській лаврі (Українська православна церква Московського патріархату) і ще 1 випадок - у храмі преподобного Феодора Освяченого (вулиця Овруцька).

Він повідомив, що серед захворілих 22 жінки у віці від 29 до 83 років та 19 чоловіків - від 21 до 84 років.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.

Тим часом, ззгідно з інформацією Центру громадського здоров'я, на амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей і 1785 медпрацівників. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників.