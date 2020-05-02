Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 550 в добу

В Україні за добу зафіксували 550 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, що на 95 випадків більше, ніж за минулу добу. Всього 11 411 лабораторно підтверджених випадків. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Telegram. 279 — летальні випадки. 1498 пацієнтів вже одужали. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 427 випадків; Волинська область — 315 випадків; Дніпропетровська область — 436 випадків; Донецька область — 70 випадків; Житомирська область — 393 випадку; Закарпатська область — 496 випадків; Запорізька область — 267 випадків; Івано-Франківська область — 942 випадку; Кіровоградська область — 394 випадку; м. Київ — 1494 випадку; Київська область — 747 випадків; Львівська область — 465 випадків; Луганська область — 37 випадків; Миколаївська область — 140 випадків; Одеська область — 329 випадків; Полтавська область — 212 випадків; Рівненська область — 689 випадків; Сумська область — 105 випадків; Тернопільська область — 823 випадку; Харківська область — 311 випадків; Херсонська область — 121 випадок; Хмельницька область — 98 випадків; Чернівецька область — 1745 випадків; Черкаська область — 304 випадку; Чернігівська область — 51 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Всього в Україні досліджено 122752 зразки методом ПЛР. На амбулаторному лікуванні 7960 пацієнтів, з них 626 дітей і 1863 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3452 осіб, з них 145 дітей і 387 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 151 осіб, в тому числі одна дитина і 12 медиків. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 279 осіб, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%). Загалом 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса. Тим часом, ззгідно з інформацією Центру громадського здоров'я, на амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей і 1785 медпрацівників. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників.