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02 травня 2020, субота, 10:00 21
Суспільство 2020-05-02T11:00:01+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 550 в добу

Коронавірус в Україні: кількість заражених зросла до 550 в добу

Ольга Фандорина
Статистика, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за добу зафіксували 550 нових випадків захворювання коронавірусом COVID-19, що на 95 випадків більше, ніж за минулу добу. Всього 11 411 лабораторно підтверджених випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Telegram.

279 — летальні випадки. 1498 пацієнтів вже одужали.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 427 випадків;

Волинська область — 315 випадків;

Дніпропетровська область — 436 випадків;

Донецька область — 70 випадків;

Житомирська область — 393 випадку;

Закарпатська область — 496 випадків;

Запорізька область — 267 випадків;

Івано-Франківська область — 942 випадку;

Кіровоградська область — 394 випадку;

м. Київ — 1494 випадку;

Київська область — 747 випадків;

Львівська область — 465 випадків;

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 140 випадків;

Одеська область — 329 випадків;

Полтавська область — 212 випадків;

Рівненська область — 689 випадків;

Сумська область — 105 випадків;

Тернопільська область — 823 випадку;

Харківська область — 311 випадків;

Херсонська область — 121 випадок;

Хмельницька область — 98 випадків;

Чернівецька область — 1745 випадків;

Черкаська область — 304 випадку;

Чернігівська область — 51 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього в Україні досліджено 122752 зразки методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 7960 пацієнтів, з них 626 дітей і 1863 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 3452 осіб, з них 145 дітей і 387 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 151 осіб, в тому числі одна дитина і 12 медиків.

В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 279 осіб, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

Загалом 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ заявив, що еслі скасувати карантин занадто рано, Україну чекає друга хвиля коронавіруса.

Тим часом, ззгідно з інформацією Центру громадського здоров'я, на амбулаторному лікуванні знаходиться 7 526 пацієнтів, з них 610 дітей і 1785 медпрацівників. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 272 людини, з них 16 медпрацівників.

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