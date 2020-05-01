Дощі і спека +27. Прогноз погоди на суботу

В той час, як у травні синоптики прогнозують холод, заморозки, спеку і засуху, 2 травня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +20...+22 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, вдень місцями грози, північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+21 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +18...+24 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, лише в Одеській області вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.

Тим часом, синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.

Також в Україну йде рекордна спека сильними грозами: синоптик попередила про погодні аномалії.