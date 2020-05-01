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01 травня 2020, пʼятниця, 22:26 6
Президент 2020-05-01T23:34:13+03:00
Українські Новини
Поправки в законопроект про банки не зірвуть співпрацю України з МВФ, - Зеленський

Поправки в законопроект про банки не зірвуть співпрацю України з МВФ, - Зеленський

Надежда Комендантова
Верховная Рада, МВФ, Володимир Зеленський, закон про банки
Зеленський. Скріншот відео
Зеленський. Скріншот відео

Після того, як Рада запустила спецпроцедуру для розгляду "антиколомойского" законопроекту, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає транш від МВФ.

"Я хочу подякувати народних депутатів, а особливо партію "Слуга народу", які вчора розблокували прийняття банківського закону. 16 тис. правок нас не злякають і не зірвуть важлива співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Ми обов'язково отримаємо необхідні для економіки кошти, незважаючи на вчорашні спроби деяких політичних сил перешкодити цьому процесу. Думаю, народу України все стало остаточно зрозуміло. Результат на табло", - сказав Зеленський в своєму відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія прогнозує голосування за законопроект про банки після 11 травня.

Раніше Зеленський схвалив спрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.

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