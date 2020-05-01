Поправки в законопроект про банки не зірвуть співпрацю України з МВФ, - Зеленський

Після того, як Рада запустила спецпроцедуру для розгляду "антиколомойского" законопроекту, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна незабаром отримає транш від МВФ.

"Я хочу подякувати народних депутатів, а особливо партію "Слуга народу", які вчора розблокували прийняття банківського закону. 16 тис. правок нас не злякають і не зірвуть важлива співпраця України з Міжнародним валютним фондом. Ми обов'язково отримаємо необхідні для економіки кошти, незважаючи на вчорашні спроби деяких політичних сил перешкодити цьому процесу. Думаю, народу України все стало остаточно зрозуміло. Результат на табло", - сказав Зеленський в своєму відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Раніше стало відомо, що Верховна Рада запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Як повідомляли Українські Новини, голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія прогнозує голосування за законопроект про банки після 11 травня.

Раніше Зеленський схвалив спрощення процедури розгляду великої кількості поправок до законопроектів після того, як в "антиколомойский закон" внесено понад 13 тис. поправок.