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09 травня 2020, субота, 07:05 3
Афіша 2020-05-09T07:30:02+03:00
Українські Новини
Онлайн концерти українських зірок: як провести 9-10 травня

Онлайн концерти українських зірок: як провести 9-10 травня

Ирина Николенко
Онлайн-трансляция, Афіша, Безкоштовні концерти, травневі свята
Травневі вихідні. Фото: pixabay.com
Травневі вихідні. Фото: pixabay.com

9-11 травня українці зможуть піти на другий вікенд травня, а також подивитися онлайн заходи не виходячи з дому, які почалися з 1 травня. Українські Новини зібрали різні події, які можна подивитися всією сім'єю під час травневих свят.

Безкоштовні заходи 9 травня

Зоряний онлайн-концерт #даруйповітря. 9 травня близько 300 відомих українських блогерів та артистів виступатимуть, щоб зібрати гроші на придбання апаратів штучної вентиляції легень.

ОНЛАЙН VECHORNYTSI / МАЇВКИ – ГАЇВКИ

Олег Скрипка і гурт "Воплі Відоплясова" представляють благодійний концерт. Також запрошені відомі українські музиканти:

Сергій Танчинець (БЕZ ОБМЕЖЕНЬ)

Іван Леньо (KOZAK SYSTEM)

Фома (MANDRY)

Тарас Компаніченко (Хорея Козацька)

Трансляція концерту розпочнеться о 20.00. Вартість квитка: 100 грн. Зібрані кошти передадуть людям старшого віку, якими займається благодійний фонд «Життєлюб».

Флешмоб #TogetherAtTheSameTime. "ДахаБраха" продовжує знімати кліп онлайн на пісню Alambari. Його будуть створювати сто людей одночасно зі всього світу.

Безкоштовні заходи 10 травня

П'єса "The Birthday Party" від театру "ProEnglish Theatre". П'єсу написав британський нобелівський лауреат Гарольд Пінтер. Вперше її поставили в 1958 році, після цього вона отримала багато критики через насильство, абсурд і терор. Трансляція п'єси безкоштовна, обов'язкова реєстрація.

Jamala продовжує серію безкоштовних онлайн-концертів "Культура єднає". Подивитися їх можна не виходячи з дому. Проект створили, щоб підтримати всіх, хто залишився вдома. Початок трансляції концерту о 20:00.

Для поціновувачів хеві-метал музичне talk show від Хвильового – "Volnovoi Live". Починається онлайн концерт в 20:00, подивитись його можна в youtube-каналі.

Тривають читання третього сезону "Литкур'єр". 10 травня онлайн проект "Літкур'єр: читання вголос" проведе український філософ і письменник Тарас Лютий. Читання можна подивитися о 20:30 на сторінці в Facebook Book Forum.

Як повідомляли Українські Новини, українці розповіли, чим будуть займатися під час травневих свят. Крім того, під час вікенду можна посмажити шашлики: ТОП-3 рецепти. Також до кінця травня можна подивитися безкоштовні концерти від українських зірок.

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