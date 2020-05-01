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01 травня 2020, пʼятниця, 18:59 35
Суспільство 2020-05-01T21:15:02+03:00
Українські Новини
Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні

Кримінальна відповідальність і перші порушення: як почали роботу ринки в Україні

Ирина Николенко
Карантин, травневі свята, продовольчі товари, продуктовий ринок
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace
Відкриття ринків з 1 травня. Фото: payspace

Після того, як Кабмін дав дозвіл відновити роботу ринків з 1 травня, почали відкриватися торгові площі. По всій Україні починають працювати ринки, а також кіоски з кавою і пресою, передають Українські Новини.

У Києві агропродовольчі ринки будуть відкривати поступово за умови забезпечення карантинних правил. Про це повідомляється на сайті Київської міської ради. Зараз в столиці працює тільки оптовий ринок "Столичний".

З сьогоднішнього дня в Хмельницькому відновили роботу продуктові ринки. Також в місті дозволили працювати кавовим кіоскам і з продажу преси. Про це повідомила прес-служба Хмельницької міської ради на сторінці в Facebook. З 12 травня роботу можуть відновити перукарні, салони краси, косметологічні кабінети, але для них встановлять особливі карантинні вимоги.

У Черкасах місцева влада дозволила відновити роботу не лише продуктових ринків, а й будівельних магазинів, а також майстерень з ремонту взуття, одягу, салонів краси, літнім майданчикам закладів ресторанного господарства. Це рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради 30 квітня. Про це повідомляє видання "Страна.ua". У зв'язку з послабленням карантину, поліція Черкаської області сьогодні почала кримінальне провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України.

Рішення про відкриття об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото: Страна.uaРішення про відкриття об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото: Страна.ua

У Полтаві сьогодні вранці відновив роботу "Центральний ринок", а також в містах області – Лубни і в Гребінці. Як повідомляє видання"Зміст", на кожному з них працює по 2 інспектора, які вже виявили порушення, зокрема – температурного скринінгу.

У Львові відкрились всі 25 продовольчих ринків, про це повідомляє видання "ZAXID.NET". Дотримання карантинних норм контролюватиме адміністрація, а на території торгових площ перебувають поліцейські.

Відновили роботу і в Запоріжжі. У місті відкрили два ринки "Критий" і "Центральний".

Сьогодні запрацював "Житній" ринок і в Житомирі. Перший день торгівлі почали з продажу м'яса, риби і овочів.

В Держпродспоживслужбі нагадують про правила карантинних норм:

  • Для роботи ринку потрібна реєстрація агропродовольчого ринку як оператора харчових продуктів;
  • Вхід на ринок дозволяється тільки в медичній масці або респіраторі;
  • Обов'язково проходження безконтактного температурного скринінгу;
  • На вході і в'їзді повинні бути диспансери з антисептиками;
  • На території в 10 кв.м. торгової площі одночасно може бути тільки 1 покупець;
  • Між продавцями повинна бути дистанція не менше трьох метрів. А торгові місця повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями (з плівки або пластику);
  • Обов'язково дезінфекція контактних поверхонь кожні 3 години, а після робочого дня - всього торгового місця;
  • Забороняється стихійна торгівля біля території ринку;
  • Також потрібно постійно інформувати відвідувачів про встановлені обмеження, які необхідно виконувати.

Раніше Українські Новини повідомляли, яких правил потрібно дотримуватись при відкритті ринку. А также коли і які продовольчі ринки почнуть працювати в Києві.

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