Слідом за "Велюром". У Києві поліція перевірила ще один ресторан, який працював в карантин

Після перевірки ресторану "Велюр" на наявність відвідувачів, київські поліцейські перевірили ще один столичний ресторан, який працював всупереч карантину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що ресторан у Голосіївському районі столиці обслуговував клієнтів, незважаючи на заборону. На момент перевірки поліцейські виявили чотирьох відвідувачів за двома столиками. За порушення вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на адміністратора закладу складено протокол.

Заклад можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

У Києві працював ресторан. Фото: прес-служба Поліції Києва.

У Києві працював ресторан. Поліція складає протокол. Фото: прес-служба Поліції Києва.

Як повідомляли Українські Новини, прихильники голови Радикальної партії Олега Ляшка замурували вхід в ресторан "Велюр" в Києві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.

В поліції пообіцяли перевірити можливе порушення карантину і відправили туди наряд. Проте поліцейські не виявили відвідувачів у ресторані.