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01 травня 2020, пʼятниця, 16:01 14
Силові структури 2020-05-01T16:02:47+03:00
Українські Новини
У ЗСУ за минулу добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу

У ЗСУ за минулу добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу

Валерия Драгомирова
Армія, ЗСУ, Коронавірус
Військовий. Фото: Міноборони
Військовий. Фото: Міноборони

У Збройних Силах за минулу добу не зареєстровано нових випадків коронавірусу, всього хворіє 44 людини. Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Станом на 1 травня в українській армії на коронавірус хворіє 44 людини. Також за період пандемії одужали 30 людей і 2 летальних випадки.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 31 людина.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: ЦОЗЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: ЦОЗ

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19.

7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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