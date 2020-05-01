У ЗСУ за минулу добу не зареєстрували нові випадки коронавірусу

У Збройних Силах за минулу добу не зареєстровано нових випадків коронавірусу, всього хворіє 44 людини. Про це йдеться в повідомленні Командування медичних сил ЗСУ в Facebook.

Станом на 1 травня в українській армії на коронавірус хворіє 44 людини. Також за період пандемії одужали 30 людей і 2 летальних випадки.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) - 298 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні - 31 людина.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: ЦОЗ

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня в ЗСУ підтвердили перше одужання від Covid-19.



7 квітня у Збройних силах була зафіксована перша смерть від коронавірусу.