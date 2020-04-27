За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 6 случаев коронавируса

В то время, как общее количество зараженных коронавирусом по всей Украине составляет 9009, в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 6 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медицинсих сил ВСУ.

"На 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая",- говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также уточнятся, что на изоляции находится 361 человек. А изоляция в ближайшие 3 суток заканчивается у 117 человек.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в ВСУ подтвердили первое выздоровление от Covid-19.

Также в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.