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27 апреля 2020, понедельник, 10:50 39
Общество 2020-04-27T11:07:41+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 6 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в ВСУ зафиксировали еще 6 случаев коронавируса

Елена Новикова
ВСУ, Коронавирус, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как общее количество зараженных коронавирусом по всей Украине составляет 9009, в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 6 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медицинсих сил ВСУ.

"На 07:00 27 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 44 больных острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая",-  говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Двое больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона), в Харьковской области - четверо военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также уточнятся, что на изоляции находится 361 человек. А изоляция в ближайшие 3 суток заканчивается у 117 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, 11 апреля в ВСУ подтвердили первое выздоровление от Covid-19.

Также в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

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