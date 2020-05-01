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01 травня 2020, пʼятниця, 14:38 19
Кабмін 2020-05-01T15:45:01+03:00
Українські Новини
Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину

Аваков пригрозив міській владі Черкас жорстким реагуванням на пом'якшення карантину

Ярина Вацяк
Арсен Аваков, карнтин, Послаблення карантину, коронавірус в Черкасах
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міську владу Черкас про жорстке реагування на пом'якшення карантинних заходів, які в Україні продовжили до 11 травня.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передають Українські Новини.

"Пан голова міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішила повністю скасувати будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавірусною хворобою.

30 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 455 до 10 861, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 272 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після триденного зростання (26-28 квітня) знизилася на 15,7%, кількість летальних випадків не змінилося. Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (1 667), в Києві (1 453) та Івано-Франківській (899) області. При цьому в Черкаській виявлено 296 випадків інфікування.

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