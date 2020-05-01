Сім'ям з низьким рівнем доходу в Україні Світовий банк вирішив виділити $150 млн

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування у розмірі 150 млн доларів в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" з метою розширення та вдосконалення соціальної допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу після того, як спрогнозував інфляцію та ВВП в Україні у 2020.

Про це йдеться в повідомленні СБ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у рамках додаткового фінансування 50 млн доларів будуть спрямовані на заходи з боротьби з поширенням пандемії COVID-19 (коронавірусу), при цьому ці кошти допоможуть збільшити розмір і прискорити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та програми житлових субсидій.

Одноразові виплати будуть також надаватися літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.

"Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - зазначив виконуючий обов'язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

Додаткове фінансування буде також спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проекту "Рука допомоги".

Згідно з повідомленням, така фінансова допомога забезпечить підтримку бідному населенню в отриманні нових навичок, у пошуку роботи або відкритті власної справи.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк має намір виділити Україні $135 млн для модернізації сектора охорони здоров'я.

Також Світовий банк підрахував, як коронавірус позначиться на грошові перекази від заробітчан.