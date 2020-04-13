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13 апреля 2020, понедельник, 22:21 34
Финансы 2020-04-13T22:21:47+03:00
Українські Новини
Всемирный банк намерен выделить Украине $135 млн для модернизации сектора здравоохранения

Всемирный банк намерен выделить Украине $135 млн для модернизации сектора здравоохранения

Елена Новикова
Всемирный банк, Финансирование, Коронавирус, Закупка медицинского оборудования, коронавирус в Украине, Модернизация сектора здравоохранения
Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr
Всемирный банк. Фото: aksam.com.tr

Всемирный банк намерен выделить Украине 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавирусной инфекции, которой в Украине заразилось уже 3 102 человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной службы здоровья (НСЗУ) по результатам переговоров официальных делегаций Украины и Всемирного банка.

Согласно нему, из общей суммы средств для пополнения государственного бюджета по результатам внедрения реформы системы здравоохранения и укрепление потенциала НСЗУ предусмотрено 50 млн долларов.

Отмечается, что 35 млн долларов будет выделено на мероприятия по усилению защиты населения и противодействия распространению коронавируса,

45 млн долларов - на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усилении способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах страны.

Как сообщали Українськi Новини, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.

Ранее сообщалоись о том, что Владимир Зеленский обсудил с директором МВФ увеличение финподдержки для Украины.

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