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01 травня 2020, пʼятниця, 13:45 27
Економіка 2020-05-01T14:08:35+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" обмежив зарплати членів правління і наглядової ради на період карантину

"Нафтогаз" обмежив зарплати членів правління і наглядової ради на період карантину

Ярина Вацяк
Карантин, Нафтогаз, зарплата в Нафтогазі
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" доручила правлінню компанії обмежити зарплати членів правління і наглядової ради до 47,2 тис. гривень на період карантину, який продовжили до 11 травня.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Наглядову раду "Нафтогазу" доручила правлінню компанії забезпечити виконання вимог законодавства щодо обмеження розміру заробітної плати і винагороди членів правління і наглядової ради на період карантину", - йдеться в ньому.

Наголошується, що наглядова рада доручила правлінню розробити механізм виконання вимог закону і повідомити наглядову раду про вжиті заходи.

У свою чергу голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв наголосив, що з набранням чинності закону, який обмежує максимальний розмір зарплати керівників державних компаній, "Нафтогаз" припинив виплату зарплат і винагород усім членам правління компанії.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як уряд продовжило контракт з головою НАК "Нафтогаз України" незважаючи на те, що він не виконав одне з основних умов, стало відомо, що нова зарплата Андрія Коболєва в компанії складе - 800 тис. гривень в місяць.

Раніше Кабмін рекомендував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

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