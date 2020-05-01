Це може призвести до катастрофічних наслідків, - МОЗ про пом'якшення карантину в Черкасах

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів, які в Україні продовжили до 11 травня, буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами.

Про це він повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю відмінити будь-яких карантинних обмежень, які були введені урядом для боротьби з коронавірусною хворобою.

"Те, що вчора відбулося у Черкасах, я маю на увазі відкриття багатьох магазинів, аж до торгових центрів, до терас в закладах харчування - це може звести нанівець всю ту роботу, яка була проведена протягом 1,5 місяців. Це може призвести до катастрофічних наслідків. Дій міської влади буде надана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, оскільки поставлені під загрозу життя і здоров'я людей", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 квітня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 455 до 10 861, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 272 порівняно з попередньою добою, водночас кількість нових випадків після триденного зростання (26-28 квітня) знизилася на 15,7%, кількість летальних випадків не змінилося. Найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (1 667), в Києві (1 453) та Івано-Франківській (899) області. При цьому в Черкаській виявлено 296 випадків інфікування.

Тим часом Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину.