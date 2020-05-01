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01 травня 2020, пʼятниця, 10:55 45 Карта
Політика 2020-05-01T13:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві через коронавірус закрили два гуртожитки

У Києві через коронавірус закрили два гуртожитки

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Києві, Брифінг Кличка, Коронавірус в гуртожитку
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Станом на 1 травня в Києві вже 1453 підтверджених випадків захворювання COVID-19 в той час, як після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася.

Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Друзі! Ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 з них - медики", - йдеться в ньому.

Захворіли:

  • 33 жінки у віці від 20 до 88 років.
  • 14 чоловіків від 20 до 60 років
  • 2 дівчинки 4 і 7 років і 3 хлопчики - від 7 до 16 років.

Крім того, за минулу добу одужали 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 людей.

Також Кличко повідомив, що у Києві виявили осередки захворювання і закрили на карантин 2 гуртожитки.

  • Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував.
  • Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб-всі мешканці гуртожитку.

В обох будівлях гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи.

Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував - на самоізоляції, під контролем.

"Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров'я, не нехтуйте правилами безпеки!" - закликав мер.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

  • Печерський +5
  • Шевченкiвський +4
  • Солом’янський +4
  • Дніпровський +5
  • Святошинський +3
  • Деснянський +3
  • Подільський +1
  • Голосіївський +7
  • Оболонський +7
  • Дарницький +13

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