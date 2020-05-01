У Києві через коронавірус закрили два гуртожитки

Станом на 1 травня в Києві вже 1453 підтверджених випадків захворювання COVID-19 в той час, як після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася. Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram. "Друзі! Ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 з них - медики", - йдеться в ньому. Захворіли: 33 жінки у віці від 20 до 88 років. 14 чоловіків від 20 до 60 років 2 дівчинки 4 і 7 років і 3 хлопчики - від 7 до 16 років. Крім того, за минулу добу одужали 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 людей. Також Кличко повідомив, що у Києві виявили осередки захворювання і закрили на карантин 2 гуртожитки. Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував. Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб-всі мешканці гуртожитку. В обох будівлях гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи. Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував - на самоізоляції, під контролем. "Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров'я, не нехтуйте правилами безпеки!" - закликав мер. Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах: Печерський +5 Шевченкiвський +4 Солом’янський +4 Дніпровський +5 Святошинський +3 Деснянський +3 Подільський +1 Голосіївський +7 Оболонський +7 Дарницький +13 Ситуація з коронавірусом в Києві на 1 травня. Карта: Вітаій Кличко Поради МОЗ при симптомах грипу Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 травня у світі зафіксовано 3 257 996 випадків захворювання коронавирусной інфекцією Covid-19 в той час, як ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету для оцінки ситуації пандемії коронавірусу.