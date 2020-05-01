У Києві через коронавірус закрили два гуртожитки

Станом на 1 травня в Києві вже 1453 підтверджених випадків захворювання COVID-19 в той час, як після триденного зростання кількість нових випадків коронавірусу в Україні зменшилася.

Про це йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Друзі! Ще у 52 осіб за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус. 11 з них - медики", - йдеться в ньому.

Захворіли:

33 жінки у віці від 20 до 88 років.

14 чоловіків від 20 до 60 років

2 дівчинки 4 і 7 років і 3 хлопчики - від 7 до 16 років.

Крім того, за минулу добу одужали 5 осіб. Всього в Києві подолали коронавірус 80 людей.

Також Кличко повідомив, що у Києві виявили осередки захворювання і закрили на карантин 2 гуртожитки.

Один - на вулиці Бажова, де виявили 1 хворого і 60 осіб, з якими він контактував.

Другий - на вулиці Бойчука. Там 5 хворих і серед контактних осіб-всі мешканці гуртожитку.

В обох будівлях гуртожитків здійснюють дезінфікуючі заходи.

Хворих госпіталізували в лікарню. А ті, хто з ними контактував - на самоізоляції, під контролем.

"Я ще раз звертаюся до всіх: вірус не відступив! Не ставтеся легковажно до свого здоров'я, не нехтуйте правилами безпеки!" - закликав мер.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

Печерський +5

Шевченкiвський +4

Солом’янський +4

Дніпровський +5

Святошинський +3

Деснянський +3

Подільський +1

Голосіївський +7

Оболонський +7

Дарницький +13

Ситуація з коронавірусом в Києві на 1 травня. Карта: Вітаій Кличко

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Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 травня у світі зафіксовано 3 257 996 випадків захворювання коронавирусной інфекцією Covid-19 в той час, як ВООЗ скликає засідання надзвичайного комітету для оцінки ситуації пандемії коронавірусу.