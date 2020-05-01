В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая

По состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 257 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в то время, как ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Так, всего в мире от коронавируса умерли 233 429 человек, выздоровели 1 014 931. Лидирует по количеству заболеваемости США, в тройку лидеров также входят Испания и Италия. Количество случаев коронавируса по странам: 1 070 026 - США 213 435 - Испания 205 463 - Италия 172 481 - Великобритания 167 299 - Франция 163 009 - Германия 120 204 - Турция 106 498 - Россия 94 640 - Иран 87 187 - Бразилия 10 861 -Украина. Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом. Советы Минздрава А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа. Алгоритм действий при симптомах коронавирусе Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно. В ООН также заявили, что пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду.