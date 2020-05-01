В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая

По состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 257 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в то время, как ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, всего в мире от коронавируса умерли 233 429 человек, выздоровели 1 014 931.

Лидирует по количеству заболеваемости США, в тройку лидеров также входят Испания и Италия.

Количество случаев коронавируса по странам:

1 070 026 - США

213 435 - Испания

205 463 - Италия

172 481 - Великобритания

167 299 - Франция

163 009 - Германия

120 204 - Турция

106 498 - Россия

94 640 - Иран

87 187 - Бразилия

10 861 -Украина.

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Советы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусе

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