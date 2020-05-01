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  • В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая
01 мая 2020, пятница, 10:25 64 Инфографика
Мир 2020-05-01T10:26:58+03:00
Українські Новини
В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая

В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая

Ярина Вацяк
Коронавирус, Covid-19, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 1 мая в мире зафиксировано 3 257 996 случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19 в то время, как ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Так, всего в мире от коронавируса умерли 233 429 человек, выздоровели 1 014 931.

Лидирует по количеству заболеваемости США, в тройку лидеров также входят Испания и Италия.

Количество случаев коронавируса по странам:

  • 1 070 026 - США
  • 213 435 - Испания
  • 205 463 - Италия
  • 172 481 - Великобритания
  • 167 299 - Франция
  • 163 009 - Германия
  • 120 204 - Турция
  • 106 498 - Россия
  • 94 640 - Иран
  • 87 187 - Бразилия
  • 10 861 -Украина.

Ранее в Минздраве Украины дали рекомендации, как понизить шансы заражения коронавирусом.

Советы МинздраваСоветы Минздрава

А также, что делать, в случае обнаружения симптомов коронавирсуа.

Алгоритм действий при симптомах коронавирусаАлгоритм действий при симптомах коронавирусе

Как сообщали Українські Новини, ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab сделали прогноз дат окончания пандемии для мира и каждой страны отдельно.

В ООН также заявили, что пандемия коронавируса может привести к масштабному голоду.

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В мире от коронавируса выздоровели треть больных. Данные на 1 мая
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