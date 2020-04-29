ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки пандемии коронавируса в мире, объявленную 11 марта. Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК.

Глава ВОЗ отметил, что с начала эпидемии прошло уже три месяца, из-за чего 30 мая пройдет заседание, чтобы проанализировать ситацию и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации по обновленным рекомендациям", - сообщил Гебреисус.

Он напомнил, что первый случай заражения вне Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения эпицентра вспышки, китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

"Чрезвычайный комитет был разделен в своем мнении и не советовал мне объявить чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. 30 января я вновь созвал чрезвычайный комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", - рассказал Гебреисус, отметив, что на тот момент было известно о менее 100 случаях и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что коронавирус имеет животное происхождение.

Также Всемирная организация здравоохранения сравнила коронавирус с недолеченной болезнью и призвала страны не ослаблять карантин раньше времени.