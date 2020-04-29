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29 апреля 2020, среда, 21:47 1779
Мир 2020-04-29T21:48:08+03:00
Українські Новини
ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса

ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Заседание, ВОЗ, Пандемия коронавируса, Заседание ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Всемирная организация здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки пандемии коронавируса в мире, объявленную 11 марта.  Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК.

Глава ВОЗ отметил, что с начала эпидемии прошло уже три месяца, из-за чего 30 мая пройдет заседание, чтобы проанализировать ситацию и спрогнозировать ее дальнейшее развитие. 

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации по обновленным рекомендациям", - сообщил Гебреисус.

Он напомнил, что первый случай заражения вне Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения эпицентра вспышки, китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

"Чрезвычайный комитет был разделен в своем мнении и не советовал мне объявить чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. 30 января я вновь созвал чрезвычайный комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", - рассказал Гебреисус, отметив, что на тот момент было известно о менее 100 случаях и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что коронавирус имеет животное происхождение. 

Также Всемирная организация здравоохранения сравнила коронавирус с недолеченной болезнью и призвала страны не ослаблять карантин раньше времени. 

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