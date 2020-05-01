"Укрспирт" за місяць виробив близько 4 млн літрів антисептика і готовий продовжити випуск при змінах у законі

У квітні державне підприємство "Укрспирт" виробило близько 4 млн літрів дезинфікуючого засобу, нелегальне виробництво якого припинили в Київській області, і готовий продовжити випуск при відповідних змінах у законодавстві.

Про це повідомив виконуючий обов'язки глави ДП Сергій Блескун на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Коротко про результаті роботи з 2 по 30 квітня: майже 4 млн літрів сировини для антисептиків відвантажено", - написав він.

Блескун зазначив, що 30 квітня закінчується термін виробництва "Укрспиртом" сировини для антисептиків відповідно до законодавства.

Наголошується, що в квітні 12 заводів ДП виробляли дезінфікуючий засіб для 41 української компанії з виробництва антисептиків.

За вказаний період виручка від такої діяльності ДП становила понад 140 млн гривень.

При цьому Блескун заявив, що "Укрспирт" готовий продовжувати виробляти сировину для антисептиків, якщо будуть прийняті відповідні законодавчі зміни.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" не має наміру підвищувати ціни на вироблювані їм дезінфектори.

Тим часом виробник квасу тепер виробляє дезінфектори.