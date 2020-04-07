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07 апреля 2020, вторник, 11:45 414
Экономика 2020-04-07T11:45:30+03:00
Українські Новини
Производитель кваса теперь производит дезинфекторы

Производитель кваса теперь производит дезинфекторы

Елена Литвин
коронавирус в Украине, Дезинфекторы, дезинфицирующее средство, производство дезинфекторов, Квас Бевериджиз
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com
Антисептик. Фото: xn--b1adb4ajbb.com

В то время, как "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков до мая, ООО "Квас Бевериджиз" (Запорожье), входящий в группу компаний "Аскания", начал производство дезинфицирующие средства.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Запорожский завод по производству напитков "Квас Бевериджиз" адаптировал производственные мощности и начал изготавливать дезинфицирующие средства", - сказано в нем.

Дезинфекторы получены методом технологии электрохимической активации, благодаря которой они обладают биоцидным (таким, что предназначен для борьбы с вредными организмами) действием.

Отмечается, что первую партию дезинфекторов компания намерена передать медицинским учреждениям Запорожья.

Согласно сообщению, для изготовления и разлива профессиональных дезинфекторов предприятию понадобилось 2 недели.

"Квас Бевериджиз" является одним из крупнейших в Украине производителей кваса (ТМ "Ярыло") из зернового сырья с полным циклом производства, а также выпускает сидры (ТМ GardenZ) и лимонады (поставляются в кегах).

Как сообщали Українськi Новини, в аптеки Киева стали завозить антисептики, необходимые для личной гигиены.

Ранее правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

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