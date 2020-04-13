"Укрспирт" не намерен повышать цены на производимые им дезинфекторы

Государственное предприятие "Укрспирт" не намерено повышать цены на дезинфицирующее средство, которое оно производит.

Об этом говорится в сообщении ГП, передают Українськi Новини.

"Так, дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 гривны за литр, крепостью 90% - 42,45 гривны за литр. Цена является постоянной. Никаких повышений цен не будет", - сказано в нем со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы ГП Сергея Блескуна.

Отмечается, что с 4 по 12 апреля "Укрспирт" отгрузил 1,4 млн литров сырья для антисептиков производителям.

Блескун подчеркнул, что процесс производства и отгрузки дезинфицирующего средства контролирует представитель Налоговой службы, который составляет соответствующий акт.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрспирт" будет производить сырье для антисептиков до мая.

30 марта Верховная Рада установила нулевую ставку акцизного налога на спирт для производства дезинфицирующих средств до 31 мая 2020 года.