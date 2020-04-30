У Києві поки жоден ринок не готовий до відкриття: названі вимоги

Київська міська державна адміністрація (КМДА) буде відкрити агропродовольчі ринки поступово, по мірі виконання ними протиепідемічних вимог.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів спільно з головним державним санітарним лікарем розробили вимоги щодо можливості відкриття агропродовольчих ринків. Ми ці вимоги продублювали, деталізували та затвердили своїм розпорядженням. За інформацією Головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Києві, станом на 16:30 30 квітня жоден з агропродовольчих ринків столиці не готовий забезпечити виконання зазначених вимог. У зв'язку з цим ринки будуть відкриватися поступово, з моменту, коли будуть готові забезпечити виконання протиепідемічних вимог", - прокоментував радник мера, секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, на ринках мають забезпечити масковий режим працівників і відвідувачів, дистанційну термометрію на вході.

Зазначено, що на територію ринку не можуть бути допущені особи з ознаками респіраторних захворювань.

Також має бути забезпечена дистанція 3 м між торговими місцями і дистанція 1,5 м між відвідувачами.

Згідно з повідомленням, дезінфекцію контактних поверхонь мають проводити кожні 3 години.

Бондаренко також зазначив, що відновити роботу в разі виконання вимог, зможуть тільки офіційні продовольчі ринки.

Крім того, має бути забезпечено недопущення стихійної торгівлі.

Також буде діяти заборона на приготування і споживання їжі на місцях продажу.

Як повідомляли Українські Новини, ринків щодня видавати дозвіл на роботу після перевірки.

Тим часом, у Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки.