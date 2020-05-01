Сьогодні відновлять роботу близько 900 ринків по всій Україні: де і які

З сьогоднішнього дня в Україні відновили роботу продовольчі ринки, це рішення прийняв прем'єр-міністр Денис Шмигаль 29 квітня. Додержання карантинних норм контролюватиме Держпродспоживслужба. Про це інформує прес-служба Кабінету Міністрів, повідомляють Українські Новини.

З 1 травня в Україні можуть почати роботу 872 агропродовольчих ринки. Але остаточне рішення про відкриття приймає місцева влада. Крім того, відновлення роботи можливе лише за умови дотримання санітарних норм як продавцями, так і покупцями. На кожному ринку повинні бути не менше 2 інспектора Держпродспоживслужби, а також щоденні позапланові перевірки.

Яких правил потрібно дотримуватись:

Повинна бути реєстрація агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;

Щоб відвідати ринок, обов'язково потрібно бути в медичній масці або респіраторі;

Обов'язкове проходження безконтактного температурного скринінгу;

На кожному вході і в'їзді на територію ринку повинні бути диспансери з антисептиками;

Одночасно на території в 10 кв.м. торгової площі повинно перебувати не більше одного відвідувача;

Продавці повинні бути на відстані не менше трьох метрів. Крім того, торгові місця повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями (з плівки або пластику);

Кожні 3 години потрібно проводити дезінфекцію контактних поверхонь, всіх приміщень, а також стаціонарних торгових місць в кінці кожного робочого дня;

Біля території ринку забороняється стихійна торгівля;

Постійне інформування відвідувачів про встановлені обмеження, які необхідно дотримуватися;

Також потрібно дотримуватися профілактичних заходів щодо поширення коронавірусної інфекції, а порушення – оперативно усувати.

Які ринки першими відкриються в Україні:

У Києві з 1 травня відновить роботу "Столичний ринок". Наразі на ринку здійснюється оптова та дрібнооптова (від 3 одиниць) торгівля.

У Львові відкриються всі продуктові ринки. Про це повідомив мер Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook, окрім оптового ринку "Шувар". Він продовжував працювати в звичайному режимі. Також мер Львова додав, що відповідальність за роботу лягає на плечі кожного керівника. Органи місцевого самоврядування і поліція контролюватимуть дотримання всіх правил, але якщо вони будуть порушені, ринок відразу ж закриють.

В Запоріжжі першими відкриються тільки 2 ринки: "Центральний" і "Критий". Про це повідомляє прес-служба на сайті міської ради. Після перевірки інших з позитивним результатом, відкриються й інші ринкі.

В Одеській області в місті Ізмаїл після перевірки на дотримання норм санітарної безпеки відкриється "Ізмаїльський ринок". Про це повідомив мер міста Андрій Абрамченко, повідомляє видання "Бессарабія INFORM". Якщо на ринках будуть порушені норми, затверджені Кабміном, передбачено накладення штрафів.

Як повідомляли Українські Новини, після кожного робочого дня ринкам будуть видавати дозволи на продовження роботи. В той час, як уряд дозволив відновити їх роботу, ФОПи вимагають відкрити дрібну торгівлю.