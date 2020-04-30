Прессекретар Кличка не знає, чи відвідував мер ресторан Тищенка на карантині

Прессекретар мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Оксана Зинов'єва не має інформації про можливе відвідування ним ресторану "Велюр" депутата Верховної Ради Миколи Тищенко (фракція "Слуга народу") 7 квітня, про що раніше заявив колишній депутат Ради Євген Мураєв (позафракційний).

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я не бачила такого", - прокоментувала Зінов'єва, додавши до повідомлення у листуванні веселий смайлик.

Інших подробиць вона не повідомила.

Мураєв також зазначив, що в Києві працює половина ресторанів, незважаючи на карантинні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, ресторан "Велюр" депутата Ради Миколи Тищенка (фракція "Слуга народу") працює підпільно працює в карантин для VIP-гостей. У столичний ресторан "Велюр" приїжджали депутати Антон Яценко і Олександр Кабанов, Віталій Кисіль (працює в "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова) та інші.

Раніше нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка.