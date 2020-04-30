підписатися на розсилку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Прессекретар Кличка не знає, чи відвідував мер ресторан Тищенка на карантині
30 квітня 2020, четвер, 19:21 10
Політика 2020-04-30T21:01:44+03:00
Українські Новини
Прессекретар Кличка не знає, чи відвідував мер ресторан Тищенка на карантині

Прессекретар Кличка не знає, чи відвідував мер ресторан Тищенка на карантині

Ярина Вацяк
Карантин, Віталій Кличко, Микола Тищенко, ресторан Тищенка
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: Facebook/Віталій Кличко

Прессекретар мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Оксана Зинов'єва не має інформації про можливе відвідування ним ресторану "Велюр" депутата Верховної Ради Миколи Тищенко (фракція "Слуга народу") 7 квітня, про що раніше заявив колишній депутат Ради Євген Мураєв (позафракційний).

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Я не бачила такого", - прокоментувала Зінов'єва, додавши до повідомлення у листуванні веселий смайлик.

Інших подробиць вона не повідомила.

Мураєв також зазначив, що в Києві працює половина ресторанів, незважаючи на карантинні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, ресторан "Велюр" депутата Ради Миколи Тищенка (фракція "Слуга народу") працює підпільно працює в карантин для VIP-гостей. У столичний ресторан "Велюр" приїжджали депутати Антон Яценко і Олександр Кабанов, Віталій Кисіль (працює в "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова) та інші.

Раніше нардепи від "Слуги народу" звинуватили Тищенка в "зливі" виборів у Києві на користь Кличка.

Більше новин про: Карантин Віталій Кличко Микола Тищенко ресторан Тищенка

В пансіонаті для людей похилого віку в Київській області зафіксували спалах коронавірусу
У Київській області продовольчим ринкам дозволили працювати
Новини
Україна веде переговори з країнами ЄС про сезонних працівників, - Пристайко 20:31
"Епіцентр" оплатив авіарейс з Китаю, який здійснював літак "Мрія" 20:22
Михайло Мішустін. Фото: kremlin.ru
Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін хворий на коронавірус 20:16
Після пандемії виграє той, хто краще всього був готовий до цифрової трансформації, — Шимків 19:42
Прессекретар Кличка не знає, чи відвідував мер ресторан Тищенка на карантині 19:21
більше новин
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень 21:00 Інфографіка
У Німеччині обурені забороною планових операцій через пандемію, — ЗМІ 17:24
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
Павелко офіційно запросив членів "футбольної" ТСК в Будинок футболу 23:08
Окружний адмінсуд Києва визнав, що генпрокуратура і НАБУ незаконно відкрили справу проти Писарука, - ЗМІ 08:53
більше новин
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей 21:21
Індексація пенсій і закінчення карантину. Що зміниться в травні для українців 06:30
більше новин
Три тижні поспіль в Україні не фіксують летальних випадків від грипу, — МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok