Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев (внефракционный) заявляет, что мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко посещал ресторан "Велюр" депутата Рады Николая Тищенко (фракция "Слуга народа") 7 апреля, который работает подпольно работает в карантин для VIP-гостей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

"У нас прав всегда только тот, у кого больше прав... Сейчас дам эксклюзив. 7 апреля я и мои друзья... Мы ужинали в ресторане "Велюр". Я своей жизнью имею право распоряжаться по своему усмотрению. Друзья договорились, нам открыли ресторан", - сказал он.

При этом Мураев не стал указывать, с кем именно была договоренность.

"Скажу сакральную вещь. Во время нашего ужина туда заходил мэр Виталий Кличко. Он на нас посмотрел и быстро вышел... Друзья, половина ресторанов работает. Я знаю в Киеве десятки... Я знаю десятки салонов. Мне жалко, что я не знаю ни одного спортивного зала, который работает... Все, кто мог, - все наплевали на этот карантин... Там (в ресторане) были люди, не имеющие отношения к политике, с которыми мы долго не виделись, и там встретились... Это был банкетный зал. Это был не тот вход, который блокировал Олег Ляшко", - добавил он.

Экс-депутат также отметил, что карантин является средством отвлечения внимания граждан.

По его словам, во время голосования за закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, депутаты "кнопкодавили".

"Вы, как журналисты, не могли контролировать с балкона, как "кнопкодавят" депутаты... Потому что вам запретили туда заходить. Все говорят, что в зале людей было гораздо меньше, чем голосов", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.