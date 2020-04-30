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  • Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями
30 апреля 2020, четверг, 17:58 24
Политика 2020-04-30T18:10:46+03:00
Українські Новини
Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями

Кличко посещал ресторан Тищенко, когда там ужинал экс-депутат Мураев с друзьями

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Евгений Мураев, Николай Тищенко
Ресторан Тищенко работает в карантин. Скриншот видео
Ресторан Тищенко работает в карантин. Скриншот видео

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев (внефракционный) заявляет, что мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко посещал ресторан "Велюр" депутата Рады Николая Тищенко (фракция "Слуга народа") 7 апреля, который работает подпольно работает в карантин для VIP-гостей.

Об этом он сказал в эфире телеканала "НАШ", передают Українськi Новини.

"У нас прав всегда только тот, у кого больше прав... Сейчас дам эксклюзив. 7 апреля я и мои друзья... Мы ужинали в ресторане "Велюр". Я своей жизнью имею право распоряжаться по своему усмотрению. Друзья договорились, нам открыли ресторан", - сказал он.

При этом Мураев не стал указывать, с кем именно была договоренность.

"Скажу сакральную вещь. Во время нашего ужина туда заходил мэр Виталий Кличко. Он на нас посмотрел и быстро вышел... Друзья, половина ресторанов работает. Я знаю в Киеве десятки... Я знаю десятки салонов. Мне жалко, что я не знаю ни одного спортивного зала, который работает... Все, кто мог, - все наплевали на этот карантин... Там (в ресторане) были люди, не имеющие отношения к политике, с которыми мы долго не виделись, и там встретились... Это был банкетный зал. Это был не тот вход, который блокировал Олег Ляшко", - добавил он.

Экс-депутат также отметил, что карантин является средством отвлечения внимания граждан.

По его словам, во время голосования за закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года, депутаты "кнопкодавили".

"Вы, как журналисты, не могли контролировать с балкона, как "кнопкодавят" депутаты... Потому что вам запретили туда заходить. Все говорят, что в зале людей было гораздо меньше, чем голосов", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини,  нардепы от "Слуги народа" обвинили Тищенко в "сливе" выборов в Киеве в пользу Кличко.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

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