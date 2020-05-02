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02 травня 2020, субота, 13:00 5
Афіша 2020-05-02T13:00:01+03:00
Українські Новини
Що подивитися на карантині. У травні вийдуть два нових мультфільми

Що подивитися на карантині. У травні вийдуть два нових мультфільми

Ирина Николенко
Карантин, Фільми, тизер фільму, травневі свята, мультфільм, Мультики

Якщо дорослі на карантині можуть подивитися улюблені фільми, дітям хочеться побачити мультгероїв. У травні в Україні вийдуть два дитячих мультика – продовження історії про Скубі-Ду і Губку Боб, передають Українські Новини.

"Скубі-Ду!"

Продовження знаменитого фультфільма "Скубі-Ду!". В цій частині ви дізнаєтеся як познайомилися Скубі і Шеггі, які стали найкращими друзями. Також вони зустрілися з Фредом, Вельмою і Дафною. Їм потрібно розгадати таємничу змову а також зупинити спробу випустити у світ собаку-привида Цербера.

  • Країна: США
  • Режисер: Тоні Червоне
  • Дата виходу: 14 травня

"Губка Боб: втеча Губки"

Продовження Губки Боб можна побачити 28 травня. У мультфільмі ви побачите нові пригоди Губки Боб і його друзів. Герої повинні відправитися в рятувальну місію, яка приведе їх до загубленого міста.

  • Країна: США
  • Режисер: Тім Хілл
  • Дата виходу: 28 травня

Раніше Українські Новини повідомляли, на карантині можна подивитися 5 комедійних фільмів для всієї родини. Також дітям показали мультик як не заразитися коронавірусом.

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