Где смотреть любимые фильмы и сериалы бесплатно: подборка онлайн-кинотеатров

В связи с продленным карантином и введенными Кабмином ограничениями на этот период, украинцам придется на время остаться дома. Лучший способ провести его с пользой это за просмотром интересных фильмов и сериалов.

Не секрет, что потребители не только в Украине, но и во всем мире предпочитают бесплатный пиратский контент легальному. Но несмотря на то, что в Украине 80% программного софта является именно таким, есть и платные платформы, на время карантина предоставляют пользователям бесплатный контент.

Megogo

Онлайн сервис, на котором фильмы доступны как бесплатно, так и платно. Можно подключить аккаунт и смотреть фильмы с любого устройства.

Avi

Онлайн-кинотеатр, который работает по тому же принципу, что и Megogo. На сайте также доступны фильмы для бесплатного просмотра или же можно оформить пробную подписку на месяц и смотреть все сериалы и фильмы.

Netflix

Если есть желание подтянуть английский и посмотреть любимые передачи на языке оригинала, то эта платформа подойдет идеально. Можно оформить бесплатную подписку на месяц и наслаждаться любимыми передачами. Если же будет мало, всегда можно оформить подписку на другую почту и продлить удовольствие еще на месяц.

Пока что в Украине доступен для просмотра контент таких популярных онлайн-кинотеатров, которые предлагают кинопродукты в хорошем качестве бесплатно:

MoviesTape

Это украинский портал о кино, где можно не только посмотреть фильмы, но и почитать биографии фильмографии известных актеров и режиссеров и новости киноиндустрии. Сайт оценят любители кинорейтингов.

UAkino

Портал предлагает посмотреть фильмы, сериалы и мультфильмы в украинском переводе. Они отсортированы по жанрам. Есть возможность смотреть онлайн или скачать.

Filmix

База насчитывает 60 тыс. видео в украинском дубляже. Полнометражное кино и телесериалы, мультфильмы, трейлеры можно скачать или смотреть онлайн.

КуражБамбей

Студия прославилась озвучкой культовых сериалов "Теория большого взпыва" и "Как я встретил вашу маму". Тому, кто привык слышать в кино полюбившиеся в этих сериалах голоса, переключиться на другой дубляж может быть трудно.

На сайте есть сериалы, фильмы, рекламные и другие видеоролики в переводе студии онлайн.

Lostfilm.tv

Портал западных сериалов в качественной озвучке. В библиотеке насчитывается более 150 сериалов в хорошем качестве. Удобный интерфейс.

Kinogo

Портал с фильмами и сериалами, которые можно смотреть онлайн. На сайте есть сортировка по жанрам и темам. Ресурс публикует также анонсы премьер.

Kinokrad

В онлайн-кинотеатре в общий доступ выкладывают премьеры самых ожидаемых фильмов. К сожалению, не все они в хорошем качестве, но если ечть желание быстро посмотреть желаемый фильм, то сервис подойдет идеально.

Скоротать время на карантине помогут не только онлайн-курсы и настольные игры, но и хорошее кино, в том числе и отличная подборка детективных фильмов для уютного вечера.

Ранее Українські Новини писали о 5 фильмах, которые помогут не заскучать во время карантина.