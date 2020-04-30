МВС купило 100,6 тис. китайських експрес-тестів на коронавірус за 14,2 млн гривень

Центральний госпіталь Міністерства внутрішніх справ домовився про закупівлю у фірми "Технополіс 15" 100,6 тис. китайських експрес-тестів для діагностики коронавіруса за 14,2 млн гривень, а також придбало для свого госпіталю 50 апаратів ШВЛ за 1 млн гривень за штуку.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Договір був підписаний 15 квітня.

Ціна за одиницю товару - 141,9 гривень.

Загальна сума склала 14 200 708,50 гривень.

Також госпіталь МВС купив у цього ж підприємства 600 тис. китайських масок за ціною 67 гривень за штуку, загальна закупівля партії масок склала 40,2 млн гривень.

Директором "Технополіс 15" є Андрій Коротич, а раніше цю посаду обіймав Дмитро Шульга.

За даними ЗМІ, фірма "Технополіс 15" пов'язана з мережею "Ельдорадо" колишнього власника банку "Михайлівський" Віктора Поліщука.

Її засновниками є кіпрський офшор "Потнеф Ентерпрайзис Лімітед" і ТОВ "Діеса", а кінцевим бенефіціаром через кіпрську компанію значиться Кристала Александроу Тато.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція на карантині купує 200 кросоверів за 100 млн гривень.

Раніше Національна поліція хотіла купити подарунки та нагороди на 6 млн.