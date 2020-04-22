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22 апреля 2020, среда, 12:14 232
Силовые структуры 2020-04-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
Нацполиция на карантине покупает 200 кроссоверов за 100 млн грн

Нацполиция на карантине покупает 200 кроссоверов за 100 млн грн

Ярина Вацяк
Тендер, кроссовер, Арсен Аваков, Нацполиция
Полицейский кроссовер. Фото: аutocentre.ua
Полицейский кроссовер. Фото: аutocentre.ua

Национальная полиция намерена договориться с компанией "Спец-Ком-Сервис" (Киевская область) о закупке 200 автомобилей специального назначения за 97,74 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер проводился по переговорной процедуре для нужд обороны.

Так, победителем был определен "Спец-Ком-Сервис", который должен поставить полиции 200 спецавтомобилей типа кроссовер на базе Renault Dustеr с 5 сидениями и бензиновым двигателем.

Также в машинах должна быть установлена система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия.

Срок поставки - до 17 июня.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями "Спец-Ком-Сервиса" являются Сергей Калюш и Михаил Городовых.

Компания занимается поставкой коммерческих автомобилей, спецтехники и производством кузовов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция хочет купить подарки и награды на 6 млн.

Также  Нацполиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобилей, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

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