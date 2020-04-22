Нацполиция на карантине покупает 200 кроссоверов за 100 млн грн

Национальная полиция намерена договориться с компанией "Спец-Ком-Сервис" (Киевская область) о закупке 200 автомобилей специального назначения за 97,74 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер проводился по переговорной процедуре для нужд обороны.

Так, победителем был определен "Спец-Ком-Сервис", который должен поставить полиции 200 спецавтомобилей типа кроссовер на базе Renault Dustеr с 5 сидениями и бензиновым двигателем.

Также в машинах должна быть установлена система кондиционирования, противоугонное устройство, светодиодная панель-балка красно-синего цвета, аналогово-цифровая радиостанция, металлический сейф для хранения оружия.

Срок поставки - до 17 июня.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями "Спец-Ком-Сервиса" являются Сергей Калюш и Михаил Городовых.

Компания занимается поставкой коммерческих автомобилей, спецтехники и производством кузовов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция хочет купить подарки и награды на 6 млн.

Также Нацполиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобилей, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.