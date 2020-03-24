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24 марта 2020, вторник, 19:47 701
Силовые структуры 2020-03-24T19:48:49+02:00
Українські Новини
Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн

Во время карантина Нацполиция хочет купить подарки и награды на 6 млн

Жора Шокин
Награды, Карантин, Тендер, Подарки, Клименко, Коронавирус, Нацполиция
Глава Нацполиции Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Глава Нацполиции Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

В то время как НАБУ хочет купить тактические очки для стрельбы, Нацполиция объявила тендер на закупку во время карантина 33 300 наград и подарков за 5,8 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер был объявлен еще 28 февраля, однако на данный момент не отменен и все желающие участники могут подавать свои предложения до 30 марта.

Аукцион запланирован на 5 мая.

Нацполиция хочет закупить: ведомственные награды Национальной полиции Украины: ведомственное поощрительное отличие Национальной полиции - медаль "10 лет добросовестной службы" - 14 000 шт.; ведомственное поощрительное отличие Национальной полиции - медаль "15 лет добросовестной службы" - 10 000 шт.; ведомственное поощрительное отличие Национальной полиции - медаль "20 лет добросовестной службы" - 8 300 шт.; ведомственное поощрительное отличие Национальной полиции - медаль "Ветеран службы" - 1 000 шт.

За это все Нацполиция готова заплатить 5 814 950 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, кроме того, Нацполиция объявила тендер на закупку 622 легковых автомобилей, 12 микроавтобусов и 7 спецавтомобилей для перевозки заключенных за 276 млн гривен.

Тем временем полиция будет проверять людей в самоизоляции, а новый глава Нацполиции выступает за легализацию проституции.

 

 

 

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