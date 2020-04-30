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30 квітня 2020, четвер, 16:14 7
Вибори 2020-04-30T16:14:20+03:00
Українські Новини
Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах

Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах

Елена Новикова
Грошова застава, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, Розмір грошової застави на місцевих виборах
Вибори. Фото: Цензор.немає
Вибори. Фото: Цензор.немає

Верховна Рада має намір скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах в 9 разів, після того, як раніше фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.

За ухвалення законопроекту №2769 за основу проголосували 248 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом передбачено зміни до Виборчого кодексу в частині внесення партіями, выдвинувшими виборчий список кандидатів у депутати обласної і міської ради, на посаду мера, а також самовисуванцями - кандидатами на посаду міського (міста з кількістю виборців 90 000 і більше осіб) грошової застави.

Так, пропонується вносити після початку виборчого процесу і до подачі документів в обласну, міську виборчу комісію для реєстрації кандидатів у депутати та на посаду мера у безготівковому порядку на спеціальний рахунок виборчої комісії грошову заставу з розрахунку 4 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 90 тис. виборців відповідного єдиного обласного, міського виборчого округу для кожного виду виборів окремо.

При цьому на даний момент виборчий кодекс передбачає внесення застави у розмірі 4 мінімальних зарплат на кожні 10 тис. виборців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет міністрів пропонував скоротити фінансування місцевих виборів практично до нуля.

Також міністр цифровий трансформації Михайло Федоров вважає реальним провести наступні вибори Президента онлайн.

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