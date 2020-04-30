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  • В Іспанії після пом'якшення карантину за добу від коронавірусу померли 268 осіб
30 квітня 2020, четвер, 15:54 10
Європа 2020-04-30T16:09:33+03:00
Українські Новини
В Іспанії після пом'якшення карантину за добу від коронавірусу померли 268 осіб

В Іспанії після пом'якшення карантину за добу від коронавірусу померли 268 осіб

Елизавета Кесельман
Іспанія, Смерть від коронавірусу, Коронавірус в Іспанії
Іспанія. Фото: pixabay
Іспанія. Фото: pixabay

Карантин в Іспанії для дітей послабили ще 27 квітня у зв'язку зі зниженням смертності і захворюваності COVID-19. Тим часом, за останню добу від коронавірусу померли ще 268 осіб. Про це передає видання El Mundo.

Наголошується, що зареєстрована кількість летальних випадків є найменшою добовою кількістю протягом місяця. У той же час, кількість тих, що одужали в країні стрімко зросла до 3103.

Як повідомляється, зараз в Іспанії лабораторно підтверджено 213 435 випадків зараження на коронавірус, з них 24 543 людини померли. Кількість зафіксованих заражень за останні 24 години становить 816. Загалом від вірусу вилікувалися 112 050 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Іспанія заявила, що не буде відкривати літній туристичний сезон в 2020 році через коронавірус.

Крім того, влада в Іспанії продезінфікували пляжі з хлоркою перед тим, як впустити туди дітей. Через це постраждали тварини, а екологи назвали дану дію божевіллям, після чого уряд приніс свої вибачення.

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