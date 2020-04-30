Нардеп Холодов розповів, чому він виїхав на Кіпр перед закриттям кордонів і досі не повернувся

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Андрій Холодов пояснює від'їзд на Кіпр перед закриттям кордонів у рамках карантину 15 березня через операції сина, а своює несвоєчасне повернення в столицю через самоізоляцію у зв'язку з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я прилетів з Києва на Кіпр 15 березня. 16 березня мого маленького сина мали оперувати – хотів бути з родиною в цій ситуації. Я полетів виключно з цієї причини", - написав він.

За словами Холодова, він мав намір повернутися 17 березня, однак рейс був скасований, а незабаром депутат відчув симптоми коронавірусної інфекції.

"У мене були всі симптоми COVID-19, про які попереджають медики: висока температура, лихоманка, кашель, задишка. Тричі, починаючи з 19 березня, до мене додому викликали лікарів. Тест на Кіпрі мені тоді зробити не могли – людей з симптомами коронавірусу не пускали навіть в будівлі лікарень. Лікарі зобов'язали мене самоізолюватися і в письмовій формі заборонили поїздки", - зазначив він.

Холодов підкреслив, що весь цей час знаходився на самоізоляції і 12 днів приймав антибіотики.

Довідка від захворюванні Андрія Холодова. Фото: Facebook/Андрій Холодов

Довідка від лікаря про самоізоляції Холодова. Фото: Facebook/Андрій Холодов

На даний момент депутату легше і він має намір повернутися до Києва 30 квітня.

"Сьогодні – 30 квітня – буде перший за довгий час рейс "Ларнака - Київ", яким я зможу прилетіти. Що і планую зробити", - підсумував він.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Холодов пропустив 5 пленарних засідань Ради із-за від'їзду на Кіпр після звернення Президента Володимира Зеленського з закликом до українців повернутися з-за кордону у зв'язку з закриттям кордонів.

При цьому, за даними журналістів програми журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях", на Кіпрі депутат Холодов з дружиною мають у власності маєток біля узбережжя у місті Лімасол.

Пост депутата від "Слуги Народу" Андрія Холодова. Скріншот: Facebook/Андрій Холодів

Як повідомляли Українські Новини, з 28 березня Україна закрила кордони в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд.

Також Кабінет Міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня.