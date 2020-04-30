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30 апреля 2020, четверг, 09:11 373
Верховная Рада и партии 2020-04-30T09:12:07+03:00
Українські Новини
Депутат "Слуги народа" уехал на карантин на Кипр, - СМИ

Депутат "Слуги народа" уехал на карантин на Кипр, - СМИ

Ольга Фандорина
Карантин, Кипр, народный депутат, Андрей Холодов
Андрей Холодов. Фото: pravda.com.ua
Андрей Холодов. Фото: pravda.com.ua

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов с началом карантина выехал на Кипр и с тех пор не возвращался в Украину. Об этом сообщает "Схемы: коррупция в деталях".

Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта – за два дня до анонсированного президентом Украины прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор народный депутат не возвращался, то есть уже полтора месяца находится за пределами страны.

С тех пор парламент пять раз собирался на внеочередное заседание в сессионном зале для принятия срочных решений, связанных в частности с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции. Эти заседания нардеп пропустил.

По состоянию на 29 апреля Холодов оставался на Кипре и не прибывал до Украины.

"Это "Схемам" подтвердили три несвязанных между собой источника – одно среди правоохранителей Кипра с доступом к базе пересечения границы этого государства, второе – в украинской авиакомпании, и третье – в Государственной пограничной службе Украины", - говорится в сообщении.

По данным журналистов "Схем", на Кипре депутат Холодов с женой имеют в собственности имение вблизи побережья в городе Лимасол. Именно в этом имении до недавнего времени была зарегистрирована кипрская фирма-владелец сотен киевских МАФов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шмыгаль отметил, что второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно. 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.


Тем временем ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире

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