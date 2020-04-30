ГосЧС ликвидировала пожар недалеко от арсенала в Балаклее Харьковской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар, возникший неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных сил в Балаклее Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении штаба Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 30 апреля, неподалеку от арсенала хранения боезапаса Вооруженных Сил Украины, у города Балаклея Харьковской области, возник степной пожар. Огонь распространялся на расстоянии около 6 км от арсенала. В ходе оперативных действий местного подразделения ГосЧС Украины пожар был безотлагательно локализован и ликвидирован", - сказано в нем.

Отмечается, что пожарная безопасность вокруг указанного арсенала, с учетом засушливых погодных условий, находится на постоянном контроле местных органов самоуправления, аварийно-спасательных и правоохранительных органов.

Руководством военной части А1352 приняты необходимые меры по предупреждению и недопущению возникновения пожаров в зоне ответственности.

Штатные пожарно-спасательные подразделения и подразделения охраны и обороны воинской части поддерживают постоянную боевую готовность.

Как сообщали Українськi Новини, ранее председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, глава временной следственной комиссии парламента по расследованию взрывов на украинских складах боеприпасов Давид Арахамия заявлял, что склад боеприпасов в Балаклее Харьковской области в 2017 году был подорван с помощью заложенной во многих местах взрывчатки.

На сайте Рады появился текст отчета Временной следственной комиссии по взрывам на военных складах боеприпасов в 2014-2018 годах.

Ранее СМИ поставили под сомнение "российский след" взрывов в Балаклее, обнародованный Шкиряком.