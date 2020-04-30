Кличко розповів, скільки доплатили медиками, які працюють з хворими COVID-19

У Києві з 13 березня лікарі, які працюють з пацієнтами, у яких є підозра на коронавірус, отримали доплати до зарплати. В середньому їх зарплата склала від 30 до 50 000 гривень. На доплати медикам столиця виділила майже 900 млн гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу у четвер, 30 квітня.

"Наскільки ви знаєте, з 1 квітня всі медустанови країни отримують гроші - в тому числі на виплату зарплати співробітникам - з державного, а не з міських бюджетів. Це, нагадаю, - медична реформа. Київ знайшов і виділив з міського бюджету на доплати медикам майже 900 000 000 гривень", - сказав Віталій Кличко.

За квітень медпрацівники комунальних некомерційних підприємств столиці, що надають вторинну та третинну допомогу, отримають додаткові виплати пропорційно відпрацьованому часу при повній зайнятості.

Для лікарів сума нарахувань складає 4000 гривень, для медичних сестер - 3000 для молодшого медичного персоналу - 1000 гривень.

"Лікарі ж, що працюють з пацієнтами з підозрою і хворими коронавірусом, отримали доплати до заробітної плати за роботу з 13 березня. Місто встановив їм доплату в розмірі дев'яти посадових окладів. Таким чином лікарі за березень отримали в середньому від 30 до 50 000 гривень зарплати, медсестри - 25-30 тисяч і молодший медичний персонал - 20-25 тисяч гривень. Таку ж зарплату вони отримають за квітень", - сказав мер столиці.

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад і санітари, задіяні у заходах з дезінфекції автомобілів, також отримали премію за березень.

Для цього місто додатково виділив 12400000 грн.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві кількість заражених коронавірусом досягло 1401 осіб.

Крім того, в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.