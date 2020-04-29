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29 апреля 2020, среда, 22:01 1032 Инфографика
Медицина 2020-04-29T23:22:53+03:00
Українські Новини
В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших

В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, заражение коронавирусом, Коронавирус у медиков
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Украине по данным на 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 976 -  медики. Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, в каких областях больше всего заболевших коронавирусом, а также о возможных причинах заражения. 

Так, сообщается, что лидирует по количеству зараженных коронавирусом медиков Черновицкая область. Там зафиксировали 264 случая.

Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской области (по 28% в каждой).

Из 1 976 медиков выздоровели - 237 человек, 1 643 - на амбулаторном лечении, 333 - госпитализовано, а 15 - умерли.

Распространение коронавируса среди медиков в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровьяРаспространение коронавируса среди медиков в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровья

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

  • отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;
  • нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
  • недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;
  • неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации.

Также уточняется, что необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:

  • консультирование населения ("маршрутов" пациента);
  • оказания экстренной медицинской помощи;
  • транспортировки и госпитализации;
  • ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса.

Также в Днипре развесили объявления на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус.

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