В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших

В Украине по данным на 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 976 - медики. Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, в каких областях больше всего заболевших коронавирусом, а также о возможных причинах заражения.

Так, сообщается, что лидирует по количеству зараженных коронавирусом медиков Черновицкая область. Там зафиксировали 264 случая.

Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской области (по 28% в каждой).

Из 1 976 медиков выздоровели - 237 человек, 1 643 - на амбулаторном лечении, 333 - госпитализовано, а 15 - умерли.

Распространение коронавируса среди медиков в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровья

Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения;

нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации.

Также уточняется, что необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана:

консультирование населения ("маршрутов" пациента);

оказания экстренной медицинской помощи;

транспортировки и госпитализации;

ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса.

Также в Днипре развесили объявления на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус.