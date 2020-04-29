В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших

В Украине по данным на 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев заражения коронавирусом. Из них 1 976 - медики. Центр общественного здоровья Украины сообщил о том, в каких областях больше всего заболевших коронавирусом, а также о возможных причинах заражения. Так, сообщается, что лидирует по количеству зараженных коронавирусом медиков Черновицкая область. Там зафиксировали 264 случая. Однако в соотношении к общему числу больных в области лидирует Кировоградская (36%), Винницкая (33%) и Волынская с Полтавской области (по 28% в каждой). Из 1 976 медиков выздоровели - 237 человек, 1 643 - на амбулаторном лечении, 333 - госпитализовано, а 15 - умерли. Распространение коронавируса среди медиков в Украине. Инфографика: Центр общественного здоровья Среди причин заболевания COVID-19 среди медработников, могут быть: отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения; нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов; недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ; неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации. Также уточняется, что необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается, если учреждения не имеют четкого плана: консультирование населения ("маршрутов" пациента); оказания экстренной медицинской помощи; транспортировки и госпитализации; ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19. Как сообщали Українські Новини, в еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса. Также в Днипре развесили объявления на домах, где живут люди с подозрением на коронавирус.