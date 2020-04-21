Медработники в Киеве получили доплаты за март. Кому и сколько доплатили

В то время, как в Киеве зафиксировали уже 892 случая COVID-19, столичные врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, за март получили от 30 тыс. до 50 тыс. гривен зарплаты. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время брифинга во вторник, 21 апреля.

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10800000 гривен. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 000 гривен, медсестры - 25-30 тысяч и младший медицинский персонал - 20-25 тысяч гривен", - сказал Кличко.

По словам мэра Киева, в среднем доплата за март медицинских работников, которые работают с больными на коронавирус, составляет:

врачам - 17000 гривен;

медицинским сестрам - 13 000 гривен;

младшего медицинского персонала - 11 000.

Кличко также добавил, что, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции автомобилей, также получат премию за март. Для этого город дополнительно выделил 12400000 грн.

Так, сообщается, что в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9800 гривен, фельдшеры - 5500, а санитары - 1900 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кличко заявил, что столичные медики получат дополнительные выплаты уже в апреле.

Ранее мэр Киева сообщал о том, что врачам в инфекционных отделениях доплатят от 5 до 10 тысяч гривен.