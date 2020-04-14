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14 апреля 2020, вторник, 07:45 129
Экономика 2020-04-14T07:45:01+03:00
Українські Новини
Задолженность киевлян за коммуналку увеличилась до 2 млрд гривен

Задолженность киевлян за коммуналку увеличилась до 2 млрд гривен

Елизавета Кесельман
Задолженность, долг за коммунальные услуги, Оплата за коммуналку, Коммунльные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги

Задолженность киевлян за отопление и горячую воду в марте увеличилась на 250 млн гривен до 2 млрд гривен.

Об этом сообщил на брифинге директор коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передают Українськi Новини.

"Общая задолженность горожан увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла почти 2 млрд гривен", - сказал он.

Лопатин призвал киевлян помогать своим близким оплачивать счета онлайн, чтобы те как можно меньше выходили из дома.

Он также отметил, что предприятие уже начало подготовку к отопительному сезону следующего года.

Как сообщали Українськi Новини, коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.

Кроме того, задолженность киевлян за коммунальные услуги составляет 6 млрд гривен, в то время, как в феврале долг украинцев за жилкомуслуги уменьшился на 0,5%.

Тем временем, Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

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