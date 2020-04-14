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14 апреля 2020, вторник, 06:30 625
Финансы 2020-04-14T06:30:01+03:00
Українські Новини
Льготы на коммуналку в Киеве продлили до конца карантина: как оплатить со скидкой

Льготы на коммуналку в Киеве продлили до конца карантина: как оплатить со скидкой

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Скидки, Коммунальные услуги, карантин в Украине
Коммунальные платежи
Коммунальные платежи

Льготы на коммунальные услуги в Киеве продлятся до конца карантина.  Таким образом, тот, кто заплатит до конца месяца (а не до 20-го числа, как ранее), получат 10% скидки. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

По словам мэра столицы, в марте киевляне стали хуже платить за коммунальные услуги.

"Из-за ограничительных мероприятий в городе резко упал уровень оплаты. Общий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг на конец марта в Киеве менее 80%. По сравнению с февралем значительно меньше киевлян заплатили за услуги", — сказал Кличко.

По словам Кличко, если ранее Киев установил скидку 10% для тех, кто платит до 20 числа текущего месяца, теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит платежи до конца месяца.

Мэр также отметил, что на данный момент есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги онлайн, не выходя из дома.

Льготный период оплаты за коммунальные услуги, когда за задолженность не будут начислять штрафы, согласно решению правительства, продлится до конца ограничительных мер в связи с карантином.

Таким образом, чтобы получить скидку на оплату коммунальных услуг, в Киеве достаточно оплатить их вовремя.

Как сообщали Українські Новини, всего в Киеве составлено 914 протоколов на нарушителей карантинных ограничений.

В Киеве 92% респондентов поддерживают требование обязательно носить в общественных местах маску, 71% - решение Киева о закрытии метро (21% против), 65% - ограничения на посещение парков, лесов и прибрежных зон на время карантина (31% против).

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