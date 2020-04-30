Після падіння у Києві збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

В Києві кількість заражених коронавірусом досягла 1401 людини. Про це сьогодні, 30 квітня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кількість нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у столиці за добу становить 60 осіб, серед них троє медиків. Один випадок за останню добу летальний.

Захворіли: 31 жінка віком від 18 до 84 років і чотири дівчинки у віці до 17 років, 18 чоловіків у віці від 22 до 84 років і сім хлопчиків до 17 років, один хворий з Києво-Печерської Лаври.

За добу госпіталізовано 25 пацієнтів, решта лікуються вдома, під контролем медиків.

За добу після коронавірусу одужали 6 осіб, всього одужали від вірусу 75 киян.

Також у Києві від коронавіруса загинули 25 людей.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні розпочався 50-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

Також в Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків.